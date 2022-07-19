Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'de kıyıya kadar gelinen Akdeniz zarganası paniğe neden oldu.

Turistler, köpekbalığı zannettikleri Akdeniz zarganası nedeniyle panik içinde denizden çıkarken, bir kişi ise çevresinde yüzen deniz canlısını sersemleterek kuyruğundan yakaladı.

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Marmaris'te yaklaşık 1,5 ay önce denizde yüzenlerin arasına gelen ve görüntüsü ile köpekbalığı zannedilen Akdeniz zarganasına bir kişi tırmık ile saldırmıştı. Olayın ardından yapılan bilgilendirmede Akdeniz zarganasının insanlara zararının olmadığı ifade edilmişti.