Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpekbalığı zannedilen Akdeniz zarganasını kuyruğundan yakaladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kıyıya yaklaşan Akdeniz zarganasını köpekbalığı zanneden bir kişi, darbe uygulayarak sersemlettiği balığı kuyruğundan yakaladı.
Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'de kıyıya kadar gelinen Akdeniz zarganası paniğe neden oldu.
Turistler, köpekbalığı zannettikleri Akdeniz zarganası nedeniyle panik içinde denizden çıkarken, bir kişi ise çevresinde yüzen deniz canlısını sersemleterek kuyruğundan yakaladı.
Daha önce de görülmüştü
Marmaris'te yaklaşık 1,5 ay önce denizde yüzenlerin arasına gelen ve görüntüsü ile köpekbalığı zannedilen Akdeniz zarganasına bir kişi tırmık ile saldırmıştı. Olayın ardından yapılan bilgilendirmede Akdeniz zarganasının insanlara zararının olmadığı ifade edilmişti.
Etiketler: Muğla
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