Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
[Fotograf: İHA]
Artvin’de ormandan topladıkları mantardan yiyen 6 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde ormandan topladıkları mantarı yiyen 2’si çocuk 6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I,, E.I., M.I. K.I. D.I. ve F.I. ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavileri devam eden ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Artvin
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