Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde ormandan topladıkları mantarı yiyen 2’si çocuk 6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I,, E.I., M.I. K.I. D.I. ve F.I. ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri devam eden ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.