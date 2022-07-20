Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 7,4 artarak 68 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68,0 oldu.
Etiketler: TÜİK Tüketici Güven Endeksi
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