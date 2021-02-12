Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde yüzde 11,23 oldu.

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874'ten 7,7865'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,1 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.