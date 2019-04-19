"Yeni Ekonomi Programı (YEP) Yapısal Dönüşüm Adımları-2019" kapsamında, gelecek aylarda Turizm Master Planı hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye'yi turizmde öncü haline getirmek için hedeflenen yeni turizm planında, nitelikli turistin ülkeye gelmesi ve turist başına düşen gelirin artırılması planlanıyor.

Bu yıl turist sayısının 50 milyon ve gelirinin de 35 milyar dolara çıkması beklenirken, gelecek yıllar içinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.

Yeni hedefler, gastronomi, inanç, kültür, golf, kış ve kongre turizmleri başta olmak üzere kıyı turizmine çeşitlilik ve turizm gelirlerine katkı sağlayacak.

Ayrıca kurulacak Turizm Geliştirme Fonu ile turizmin tanıtımının daha etkin yapılması ve turizmde bölgesel çeşitliliğin artırılması için girişimciler teşvik edilerek yatırımlara destek olunacak.

Turizm geliri 2018'de 512 milyon oldu

Cumhuriyet tarihinin turizm rekoru kırılan dönemi 2018 yılında, ülkeye gelen ziyaretçi sayısı, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 oldu.

Türkiye'de turizm geliri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolara yükseldi.

Turizm gelirinin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Hem turist sayısında hem de turizm gelirinde artış sağlandı.

Rus ziyaretçi 2018'in birincisi

Türkiye'ye en çok ziyaretçi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 rakamı ile Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan takip etti.

Türkiye'ye bu yılın iki ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Bulgaristan 274 bin 475 rakamı ile birinci, Almanya 235 bin 732 rakamı ile ikinci, Gürcistan 232 bin 740 rakamı ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı İran ve Rusya izledi.

Kaynak: AA