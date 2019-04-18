Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa turizminin de başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Antalya'da, otellerin kışın kapanan plajlarına iskeleler yeniden kuruldu, iş makineleriyle ince kum taşındı, kameriyeler elden geçirildi.

Otellerin yanı sıra dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında da yoğun çalışmalar yapılıyor.

"Almanya'dan 1,5 milyon turist hedefliyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıl Antalya'da yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırladıklarını, bu seneki hedeflerinin ise 16 milyon yabancı turisti ağırlamak olduğunu söyledi.

Ana kaynak pazarların Rusya ve Almanya olduğunu hatırlatan Yağcı, geçen yıl Rusya'da yakaladıkları rakamların yüzde 5-10 civarında üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yağcı, kriz sonrasında Almanya'da istedikleri büyümeyi gerçekleştiremediklerini anlatarak, "Bu sezon, 2015'teki gibi 1,5 milyon Alman turistin Antalya'ya gelmesini hedefliyoruz. Üçüncü kaynak pazarı olarak da İngiltere'nin bu sene ciddi bir büyüme gösterip, 700 bin ile 1 milyon bandına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"2023 hedefi 20 milyon turist"

Rusya ve Avrupa pazarında büyümeyi amaçladıklarını aktaran Yağcı, Rusya'dan geçen sene 4 milyon 700 bin civarında turist ağırladıklarını, bu sene 5 milyon turisti geçmek istediklerini vurguladı.

Tüm pazarlarda hacimlerini artırmayı öngördüklerini belirten Yağcı, "Gelirlerimizi de artırmak istiyoruz. Dünyadaki turizm ortalaması kişi başı bin dolar civarında. Türkiye'de bu rakam kriz döneminde 640 dolara kadar düştü. Hedefimiz kişi başı turist gelirini bin dolara çıkarmak. Bu yıl ki 16 milyon turist hedefine ulaşırsak bu, Antalya tarihinde ilk olacak. Antalya gerçekten dünyada kendini kanıtlamış altyapısı çok güçlü, bir turizm kenti" diye konuştu.

Yağcı, 2023 hedefi olan 20 milyon turist hedefine ulaşırlarsa, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da turizm başkenti olacağını söyledi.

Kaynak: AA