Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun

23 Aralık haftası, ekonomi konularında yoğun geçecek.

Asgari ücretin tespitine ilişkin son toplantı bu hafta yapılacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafları bir araya gelecek. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çarşamba günü hizmet, perakende, ticaret, inşaat ve reel kesim güven endekslerini açıklayacak. Aynı gün Merkez Bankası da İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını yayımlayacak.

Veri, büyümenin öncü göstergelerinden biri olması açısından önemli taşıyor.

Yılın son faiz kararı açıklanacak

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı paylaşılacak. Merkez Bankası rezervleri de aynı gün netleşecek.