Sağlık Bakanlığı, 3 sağlık uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunacak adayların, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile iktisat, işletme fakültelerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması ve ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.

Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.

Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.