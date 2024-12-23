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Ekonomi
AA 23.12.2024 02:25

Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak

Adalet Bakanlığına, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama usulüyle 20 stajyer kontrolör alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 20 stajyer kontrolör kadrosuna, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, 2023 ve 2024 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.

Adaylar başvurularını, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.

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