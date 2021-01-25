Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise 84,2 olarak açıklandı.

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Ocak'ta 107'ye yükseldi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da yüzde 75,4 oldu.

TÜİK, Aralık ayında trafiğe çıkan araç sayısını Salı günü açıklayacak. Böylece 2020 yılında trafikteki araç sayısı da belli olacak.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 24 milyon 64 bin 532 idi.

Yılın ilk Enflasyon Raporu

Bu hafta piyasaların odağında ise Enflasyon Raporu Toplantısı olacak. Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılı enflasyon tahminini içeren sunum yapacak.

Aynı gün ekonomik güven endeksi de belli olacak.

Dış ticaret verileri netleşecek

Cuma günü de TÜİK'in Aralık ayı ve 2020 yılı dış ticaret verileri netleşecek. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 169 milyar dolarlık ihracat yapıldı.