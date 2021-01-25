Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artışla 409,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.894 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.003 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 22.152 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2175 seviyesinden işlem görüyor.
Etiketler: Borsa
Son Haberler
- 13:09
- 13:02
- 13:04
- 12:52
- 13:12
Sıradaki Haber
Sakarya'da üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz