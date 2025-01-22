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Ekonomi
AA 22.01.2025 14:05

YEKA yarışmasına 40 şirketten 100 başvuru geldi

Rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına 40 şirketten 100 başvuru yapıldı.

YEKA yarışmasına 40 şirketten 100 başvuru geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerjide farklı bir dönem başladı ve yeni geliştirilen ihale modeliyle ilk YEKA başvuruları alındı.

Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta bulunan 1200 megavatlık 5 YEKA RES (rüzgar enerjisi santrali) alanı için düzenlenecek yarışmalara 40 şirketten 100 başvuru geldi.

"Yenilenebilir Enerji 2035" yol haritası ile yeni aşama başladı

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde 15 yıl önce neredeyse sıfır olan kurulu gücü 33 bin megavatı geçti.

Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik, artık tüm hanelerin yıllık ihtiyacını karşılar hale gelirken "Yenilenebilir Enerji 2035" yol haritası doğrultusunda yeni bir aşamaya geçildi.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA'lar için geliştirdiği yeni ihale modelini uygulamaya aldı. Bu yeni model doğrultusunda ilk yarışmalar için başvurular alındı.

Güneş enerjisi alanında ise 800 megavatlık YEKA GES (güneş enerjisi santrali) başvuruları 27 Ocak'ta alınacak.

Süreç nasıl işledi?

Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketlerin başvuruları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda kurulan komisyon tarafından alındı.

Başvuru zarfları katılımcılar huzurunda tek tek açılarak teminat mektubu ve mali teklif zarfı olup olmadığı kontrol edildi.

Gerekli evrakları içeren 100 teklif değerlendirme aşamasına alındı. Bakanlık, değerlendirme aşamasından sonra yapılacak yarışmaların yerini ve tarihini açıklayacak.

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