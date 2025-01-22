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Ekonomi
AA 22.01.2025 11:58

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri arttı

Doğu Karadeniz'in 2024'teki su ürünleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 22 artarak 216 milyon 623 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Doğu Karadeniz'den geçen yıl 28 ülkeye dış satım yapıldı.

2023'te 178 milyon 44 bin 153 dolar olarak kayıtlara geçen su ürünleri ihracatı, geçen yıl yüzde 22 artarak 216 milyon 623 bin 394 dolara yükseldi.

Miktar olarak da 2023'te 31 bin 214 ton olan ihracat, 2024'te yüzde 14 artarak 35 bin 595 tona ulaştı.

Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Belarus'tan geldi.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu'na 25 bin 11 ton su ürünü ihraç edilerek, karşılığında 147 milyon 598 bin 317 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu'na ihracatta, 21 bin 976 ton karşılığı 119 milyon 834 bin 508 dolar kazanılırken, 2023'e göre miktar yüzde 14, değer yüzde 23 arttı.

Bu ülkeyi 21 milyon 22 bin 989 dolarla Vietnam, 17 milyon 311 bin 999 dolarla da Belarus takip etti.

Bölgeden geçen yıl Litvanya, Bulgaristan, Filipinler, İspanya, Kenya ve Azerbaycan'a da su ürünü satışı yapıldı.

"Trabzon'da su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması şart"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğunu söyledi.

Su ürünleri ihracatında son yıllarda gerek balık gerekse mamul olarak önemli başarılar sağlandığını belirten Gürdoğan, "Bölgede Türk somonundan deniz salyangozuna, balık unundan balık yağına çok önemli bir su ürünleri potansiyeli mevcut. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için Trabzon'da su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması şart." dedi.

Gürdoğan, bu yönde çalıştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Acil çözüme kavuşturulmasını beklediğimiz konular, su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasıdır. Ayrıca havalimanı yerleşkesindeki atıl PTT binasının, su ürünlerinin soğuk zincirde ihraç edilmesini sağlamak üzere soğuk hava deposu olarak kullanımı için tahsis edilmesidir. Kısa sürede gerekli aksiyonu alamazsak bu potansiyeli heba etmiş olacağız. İlgililerden, sürekli gündeme getirdiğimiz bu ihtiyaçları bir an önce masaya yatırarak çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz."

Su ürünlerinin ekonomiye daha çok konu olması gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, bu kapsamda 2025'te su ürünleri ihracatını çok daha iyi seviyelere getirmek istediklerini kaydetti.

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