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Ekonomi
AA 22.01.2025 11:43

2024'te en fazla konut nerede satıldı?

Türkiye'de geçen yıl en fazla konutun satıldığı ilçe 31 bin 263 ile İstanbul Esenyurt olurken, burayı 22 bin 552 ile Gaziantep'in Şehitkamil ve 21 bin 671 ile Ankara'nın Çankaya ilçeleri izledi.

2024'te en fazla konut nerede satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden (TÜİK) derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu.

İstanbul, 239 bin 213 ile konut satışında en yüksek paya sahip il olurken, burayı 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti.

İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt, 31 bin 263 ile en çok konutun satıldığı ilçe olarak kayıtlara geçti. Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı.

Konut satış rakamlarında Esenyurt'u 22 bin 552 konutla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi izledi.

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı 5. ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu.

Alacakaya'da 26 konut satıldı

Elazığ Alacakaya, geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı.

Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.

En düşük konut satışının gerçekleştiği diğer ilçeler ise 48 ile Afyonkarahisar'ın Bayat ve 49 ile Batman'ın Beşiri ilçeleri oldu.

Türkiye'de geçen yıl en fazla ve en az konut satışının yapıldığı ilçeler şöyle:

En Çok Konut Satışı Yapılan İlçeler En Az Konut Satışı Yapılan İlçeler

Esenyurt-İstanbul 31.263 Alacakaya-Elazığ 26

Şehitkamil-Gaziantep 22.552 Harmancık-Bursa 34

Çankaya-Ankara 21.671 Dodurga-Çorum 35

Kepez-Antalya 20.932 Bayat-Afyonkarahisar 48

Nilüfer-Bursa 20.528 Beşiri-Batman 49
 

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