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Ekonomi
TRT Haber 22.01.2025 10:06

Trafiğe geçen yıl 2 milyon 598 bin aracın kaydı yapıldı

Trafiğe 2024 yılında 2 milyon 598 bin 816 aracın kaydı yapıldı, 36 bin 657 aracın kaydı silindi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2024 yılı aralık ayı sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389 oldu.

Trafiğe geçen yıl 2 milyon 598 bin aracın kaydı yapıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 39,6'sını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyonda yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5, kamyonette yüzde 10,1 ve otobüste yüzde 5,9 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 60,8'i benzinli, yüzde 16,7'si hibrit, yüzde 11,3'ü dizel, yüzde 10,2'si elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 adet otomobilin ise yüzde 34,1'i dizel, yüzde 31,9'u LPG'li, yüzde 30,2'si benzinli, yüzde 2,4'ü hibrit ve yüzde 1,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

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