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Ekonomi
AA 22.01.2025 10:02

Borsa güne 10.014,24 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.014,24 puandan başladı.

Borsa güne 10.014,24 puandan başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,69 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,34 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyesinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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