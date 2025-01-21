Parçalı Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.01.2025 18:32

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in açıklamalarıyla ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa
Sıradaki Haber
Dünya mobilya ihracatında Türkiye 7'nci sırada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
Kartalkaya'daki otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek
19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı: Görevinizi yapın
19:01
Gazze'de can kaybı 47 bin 107'ye yükseldi
18:57
İsrail'de muhalefet, Netanyahu'yu istifaya çağırdı
18:53
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet tırmanıyor
17:48
Türkiye ve Mısır heyetleri arasındaki istişareler, Ankara'da gerçekleşti
Ateşkesin ardından Gazze
Ateşkesin ardından Gazze
FOTO FOKUS
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ