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Ekonomi
AA 22.01.2025 11:44

Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 21 ülkeye ihracat yapıyor

Karaman'da yaşayan Ali Erikçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu elma paketleme ve depolama tesisinde 21 ülkeye ihracat yapıyor.

Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 21 ülkeye ihracat yapıyor

Babasından öğrendiği elma yetiştiriciliğinde ihracata yönelen 35 yaşındaki Erikçi, 2019'da TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan hibe desteği aldı.

Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alanda elma boylama, paketleme ve depolama bölümlerinin bulunduğu modern bir tesis inşa eden Erikçi, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya gibi çeşitli ülkelere ihracat yapmaya başladı.

İşletmenin çatısına kendi imkanlarıyla güneş panelleri kuran Erikçi, bu şekilde tesisin enerji ihtiyacının tamamını karşılayarak, önemli oranda tasarruf sağladı.

"21 ülkeye yüzde yüz yerli üretim olan bir tarım ürününü ihraç ediyoruz"

Erikçi, tesiste elmaların modern cihazlarla boyut ve kalitesine göre ayrıldıktan sonra paketlemesi ile depolamasının yapılıp ihraç edildiğini söyledi.

Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 21 ülkeye ihracat yapıyor

Tesiste yılda yaklaşık 20 bin ton elma işlediklerini, bunun 15 bin tonunun ihraç edildiğini anlatan Erikçi, şunları kaydetti:

"2019 yılında tesisleşme ihtiyacımız ortaya çıktı. TKDK desteğiyle kurduğumuz tesisimize yurt dışından elmaları kalitesine, boyuna, rengine ve çapına göre ayıran bir teknolojiyi getirdik. Bu teknolojin sayesinde yakaladığımız standart ürün kalitesiyle 21 ülkeye yüzde yüz yerli üretim olan bir tarım ürününü ihraç ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon elma ağacıyla üretim yapıyoruz. Bunun yanında çiftçilerden tedarik ettiğimiz ürünlerinde yüzde 80'ini ihracata gönderiyoruz."

Erikçi, kurdukları tesisle istihdama da katkı sağladıklarını, işletmede 80'i kadın olmak üzere 100 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Karaman elması dünyada marka haline geldi

Devlet desteğiyle kurulan tesisler sayesinde dünyada Karaman elmasının tanınırlığının arttığını belirten Erikçi, "Karaman elması 6 yıldır dünyada marka haline geldi. Yurt dışındaki müşteriler de özellikle Karaman elmasını tercih ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri aroma ve meyvenin dayanıklılığıdır. Buradaki raf ömrü her yerde istenilen ölçüde yakalanamıyor. Yeni teknoloji, doğru depolama ve doğru ürünle elmanın raf ömrünü bir yıla kadar çıkartabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Modern işletme sayısının artırılması hedefleniyor

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de Karaman'ın yıllık 750 bin tonu aşan elma üretimiyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

TKDK olarak modern işletmelerin sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Öztürk," İlimiz organize sanayi bölgesinde TKDK destekleriyle kurulmuş birçok soğuk hava deposu mevcut. Avrupa standartlarında yaptığımız bu soğuk hava tesisleriyle iç ve dış pazarların istediği elmaları piyasaya sunuyoruz. Bu tesisleri daha da geliştirmek için IPARD III döneminde de yatırımcıları kabul etmeye devam edeceğiz." dedi.

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Tarımsal Destek Yerli Üretim Devlet Desteği Karaman
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