Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.07.2025 09:28

Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5 oldu

Yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi.

Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5 oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler ile bazı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları düzenlendi.

Buna göre, yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için tevkifat uygulanmamasına devam edilecek.

Ayrıca, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 17,5'e, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 15'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı.

Düzenleme, yayım tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat ve katılma hesaplarına (kur korumalı hesaplar dahil) ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacak.

Karardan önce açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan elde edilen gelirler için hesap açılış/vade yenileme tarihi itibarıyla yürürlükteki oranlar geçerli olacak.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Katil İsrail yine çocukları hedef aldı: 26 Filistinli hayatını kaybetti
10:36
BM: Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemedi
10:27
Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi
10:25
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
10:26
Yerel kalkınmaya yeni teşvik modeli: Her il için özel yatırım alanları belirlenecek
10:13
Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin Epstein dosyalarını ifşa etmek olacağını belirtti
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ