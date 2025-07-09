Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5 oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler ile bazı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları düzenlendi.

Buna göre, yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için tevkifat uygulanmamasına devam edilecek.

Ayrıca, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 17,5'e, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 15'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı.

Düzenleme, yayım tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat ve katılma hesaplarına (kur korumalı hesaplar dahil) ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacak.

Karardan önce açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan elde edilen gelirler için hesap açılış/vade yenileme tarihi itibarıyla yürürlükteki oranlar geçerli olacak.