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Ekonomi
DHA 08.07.2025 22:03

THY haziranda 8,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2025 yılı Haziran ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre, havayolu şirketi söz konusu ayda 8,2 milyon yolcuya hizmet ederken, filodaki uçak sayısı 485 oldu.

THY haziranda 8,2 milyon yolcu taşıdı

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), THY’nin 2025 yılı Haziran dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre havayolu şirketi, Haziran 2024 döneminde 7,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,9 artarak 8,2 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2024 döneminde 2,6 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5,9 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı Haziran 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek yüzde 82,2 olarak kayıtlara geçerken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,4, yurt içi doluluk oranı yüzde 88,6 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) 23,6 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 3,1 artarak 180,1 bin ton olarak kayıt edildi.

Yılın ilk yarısında 42,2 milyon yolcu

THY’nin 2025 yılı Ocak-Haziran ayını kapsayan 6 aylık verilere göre ise, bu dönemde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 3,9 artarak 42,2 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Haziran 2024 döneminde 15,1 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 16,3 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak - Haziran 2025 döneminde yüzde 81,4 olurken yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,1'e ulaştı. Yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,6 oldu. 2025 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 485'e yükseldi. 

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