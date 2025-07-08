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Ekonomi
AA 08.07.2025 19:35

AB, Avusturya'ya bütçe disiplin süreci başlattı

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açığı nedeniyle Avusturya'ya yönelik disiplin süreci başlattı.

AB, Avusturya'ya bütçe disiplin süreci başlattı
[Fotograf: AA]

AB Konseyi, İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunan Avusturya'ya yönelik disiplin prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, aşırı açık prosedürünün AB üyesi ülke hükümetlerinin bütçelerinde disiplini sağlamaları için tasarlanmış mekanizma olduğu anımsatıldı.

Avusturya'nın 2024 yılında yüzde 4,7 oranında bütçe açığı verdiği anımsatılan açıklamada, disiplin kararının bu yüksek açık nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Avusturya'ya 2028 yılına kadar aşırı bütçe açığına son vermesi için izlenmesi gereken rota konusunda tavsiye gönderildiği, ülkenin bütçe açığını etkin biçimde azaltmak için alacağı önlemleri 15 Ekim'e kadar sunması gerektiği bildirildi.

Avusturya, geçen yıl yüzde 4,7 bütçe açığı vermişti. AB Komisyonu, Avusturya'nın bütçe açığının bu yıl GSYH'sinin yüzde 4,4'ü, gelecek yıl da yüzde 4,2'si seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadele yapılması icap ediyor.

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