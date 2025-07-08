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Ekonomi
AA 08.07.2025 22:28

ABD Başkanı Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini duyurdu
[Fotograf: AA]

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yakında ilaç tarifelerine dair bir duyuru yapacaklarını belirten Trump, şirketlere ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını kaydetti.

Trump, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar." diye konuştu.

Daha önce çelik, alüminyum, kereste ve otomobil gibi alanlarda sektörel tarifeleri açıkladıklarını anımsatan Trump, bugün de bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklayacaklarını dile getirdi.

Trump, bakıra yönelik tarife oranının sorulması üzerine "Yüzde 50 yapacağız." dedi.

Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

"BRICS doları yok etmeye çalışıyor"

Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) tarife mektubu göndermelerine muhtemelen iki gün kaldığını belirterek, mektupların da bir ticaret anlaşması olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, ülkelere gönderdikleri mektuplarda "Yüzde 25, yüzde 35 ödüyorsunuz." dediklerini ancak bazı yüksek ticaret açığı verdikleri ve kendilerine ticarette kötü davranan ülkelerin yüzde 60, yüzde 70 gibi yüksek oranlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

BRICS üyelerinin yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyeceğini de bildiren Trump, bu ülkelere yönelik tarifelerin yakında duyurulacağını söyledi.

Trump, BRICS'in "doları yok etmeye çalıştığını" öne sürerek, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

"Çin ile son dönemde çok iyi ilişkimiz var"

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in, Çinlilerin ülkenin askeri üslerine yakın yerlerde tarım arazileri satın almasının ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtmesi üzerine Trump, son dönemde Çin ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Trump, Çin ile iyi geçindiklerini vurgulayarak "Ticaret anlaşmamız konusunda da çok adil davrandılar. Umarım harika bir ilişkimiz olur. Büyük, güçlü bir ülke. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile çok iyi anlaşıyorum, sık sık konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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