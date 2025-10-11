Yatırım Danışma Komitesi İstanbul'da toplanacak

Toplantıda, 11 ülkeden 30'dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri, "Küresel Tedarik Zincirleri" ve "Dijital Yatırımlar" başlıklı oturumlarında görüş ve önerilerini paylaşacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu toplantıya katılacak.

Toplantıda, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Demirözü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır sunum yapacak.

YDK toplantıları

YDK toplantıları, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine küresel vizyon kazandırmak amacıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini Türkiye'nin en üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya getiriyor. Kovid-19 salgını sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi, toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları YDK'nin gündeminde bulunuyor. Bu yıl toplantının ana gündemi "küresel tedarik zincirleri" ve "dijital yatırımlar" temaları üzerine odaklanacak.

Uluslararası şirketlerden alınan önerilerin politika tasarımına yansıtılmasına yönelik istişare platformu niteliği taşıyan YDK'de geçen yıl paylaşılan öneriler doğrultusunda teşvik sisteminin güncellenmesi, İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıkları ve 5G altyapısına ilişkin ihale çalışmalarının ilerletilmesi gibi önemli adımlar atıldı.