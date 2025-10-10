Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.10.2025 15:40

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
[Fotograf: AA]

Rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 182 trilyon lira, yükümlülükleri ise 193 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 22,3 ile yatay seyretti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 5,4’ü ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYH’nin yüzde 2’si oranında net borç alan konumunda bulunuyor.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 58’lik pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluşuyor.

Rapora göre, finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 49’luk pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 92 seviyesinde gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı arttı.

Merkez Bankası GSYH
