TRT Haber 11.10.2025 00:01

İş yerleri fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşacak

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketlerine dair yönetmelik yayınladı. Ambalaj ağırlıklarından fiyat listelerine kadar birçok önemli düzenleme hayata geçirildi.

İş yerleri fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşacak

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketlerine dair yönetmelik yayınladı. 

İlgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarında dara alınması zorunlu olacak.

Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri, fiyat listelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak.

Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Bu iş yerlerindeki masalarda fiyat listeleri tüketicilere karekod ile gösterilebilecek.

Fiyat listelerinde bulunan aykırılık, eksik veya hatalı belirtilen her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak.

Düzenleme ile ayrıca kitap, dergi gibi ürünlerde satıcıların ürün fiyatlarını yalnızca fiyat etiketiyle değil, elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterebilmelerine imkan tanınacak. 

