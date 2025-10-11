Az Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2025 00:11

Trump’tan Çin'e tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump’tan Çin'e tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi
[Fotograf: Reuters]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika Donald Trump Çin ABD-Çin İlişkileri
Sıradaki Haber
Fransız vekilden Türk yetkililere ve THY'ye 'Özgürlük Filosu' teşekkürü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
İş yerleri fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşacak
23:42
Fransız vekilden Türk yetkililere ve THY'ye 'Özgürlük Filosu' teşekkürü
22:27
Mardin'de binada çıkan yangında 1 çocuk öldü
22:30
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
22:12
Gazze sokaklarından cenaze çıkarılıyor
21:22
'Neyzenlerin Kutbu' Niyazi Sayın son yolculuğuna uğurlandı
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ