AA 10.10.2025 23:39

Fransız vekilden Türk yetkililere ve THY'ye 'Özgürlük Filosu' teşekkürü

Fransız milletvekili Farida Amrani, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan 3 Fransız aktivistin Paris'e dönmesine imkan tanıyan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Türk Hava Yollarına (THY) teşekkür etti.

Özgürlük Filosu'na katılan ancak 9 Ekim'de ülkesine dönen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Farida Amrani, Filo'daki Fransız aktivistlerin ülkelerine dönüşüne ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Amrani, İsrail'de yasa dışı şekilde alıkonan 9 Fransız vatandaşın İstanbul'a gönderildiğini belirterek, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, onları Paris'e getirmeye yardımcı olmayı reddetti." ifadesini kullandı.

 

Fransa'nın Tel Aviv ve İstanbul'daki Başkonsolosluklarının yanı sıra Barrot'un ekibiyle de görüştüğünü aktaran Amrani, "(Barrot'un) Ekibiyle birkaç kez görüştüm. Talimatlar netti: Fransız vatandaşlarının dönüşünün karşılanmamasıydı. Fransa, onları terk etmeyi seçti." değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin ve Türk makamlarının sayesinde Fransız aktivistlerden 3'ünün İstanbul'dan Paris'e dönebildiğinin altını çizen Amrani, THY'ye, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a teşekkür etti.

