İşgalci İsrail Batı Şeria'da 38 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail askerleri, El Halil kent merkezine baskın düzenleyerek gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı; olayda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre İsrail güçleri, Sincil beldesinde bazı evlere baskın düzenleyerek 3 genci gözaltına aldı.

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde de bir genç, ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Kudüs’te de geçen ay düzenlenen bir silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla Filistinli Muhammed Bessam Taha’nın ailesine ait Katanna beldesindeki daireyi patlayıcıyla yıkan işgalci İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Zeytin hasadı yapan çiftçiler darbedilirken basın mensupları da yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus’un güneyindeki Beyta, Huvvara ve Deyr Şeref kasabalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Bölgeye baskın yapan İsrail ordusu, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak birçok Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı.

Olayda ikisi gazeteci olmak üzere 36 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin gerçek mermiyle diğerlerinin darbedilerek yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar tedavi için beldedeki sağlık merkezine nakledildi.