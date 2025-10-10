Az Bulutlu 12.7ºC Ankara
Dünya
AA 10.10.2025 19:02

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 38 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 38 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı, Kudüs’ün kuzeybatısında bir daireyi patlayıcılarla yıktı.

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 38 Filistinliyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Katil İsrail askerleri, El Halil kent merkezine baskın düzenleyerek gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı; olayda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre İsrail güçleri, Sincil beldesinde bazı evlere baskın düzenleyerek 3 genci gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği El Halil'de 3 Filistinli çocuğu yaraladı
İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği El Halil'de 3 Filistinli çocuğu yaraladı

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde de bir genç, ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Kudüs’te de geçen ay düzenlenen bir silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla Filistinli Muhammed Bessam Taha’nın ailesine ait Katanna beldesindeki daireyi patlayıcıyla yıkan işgalci İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Zeytin hasadı yapan çiftçiler darbedilirken basın mensupları da yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus’un güneyindeki Beyta, Huvvara ve Deyr Şeref kasabalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Bölgeye baskın yapan İsrail ordusu, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak birçok Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı.

Olayda ikisi gazeteci olmak üzere 36 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin gerçek mermiyle diğerlerinin darbedilerek yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar tedavi için beldedeki sağlık merkezine nakledildi.

Batı Şeria Kudüs İsrail
