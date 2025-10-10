Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
Dünya
AA 10.10.2025 16:46

Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Trump'a verilmemesine tepki

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçladı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'nun kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump'ın barış anlaşmaları yapmayı ve savaşları bitirmeyi sürdüreceğini belirten Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek." ifadesini kullandı.

Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır." görüşünü paylaştı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için gösterdiği mücadeleden dolayı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verilmişti.

Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etmişti.

Kamboçya, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı dolayısıyla Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke lideri de ABD Başkanı Trump'ın dünya barışına katkılarından dolayı Nobel'e aday gösterilmesini desteklediklerini açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölge barışına katkıları dolayısıyla Trump'ı "Nobel Barış Ödülü'ne" aday göstermeyi düşündüklerini duyurmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kabine toplantısında ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söylemiş, Trump'ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunmuştu.

