UNRWA: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Touma, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de bugün yürürlüğe giren ateşkese değinen Touma, "Anlaşmanın detayları veya nasıl uygulanacağı hakkında çok az bilgi mevcut. Ancak savaştan zarar görmüş bölgeye insani yardım malzemelerinin akabilmesi için Gazze'ye yardım geçişlerinin derhal açılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Touma, UNRWA olarak 6 bin yardım tırını dolduracak kadar yardım malzemelerinin olduğunu kaydederek, tüm Gazze nüfusuna 3 ay yetecek kadar gıdalarının olduğunu söyledi.

İsrail yetkilileri tarafından Mart 2025'ten bu yana UNRWA'nın Gazze'ye herhangi bir yardım malzemesi sokmasının yasaklandığını hatırlatan Touma, 7 aydan fazla bir süredir buraya yardım ulaştıramadıklarını vurguladı.

"Gazze'de ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. Şu anda Gazze'deki en büyük sorunların başında insani yardımlar geliyor. İsrail sizle iletişim kurmuyor. İsrail yetkilileriyle insani yardımların hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için herhangi bir BM yetkilisinin diyaloğu oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Touma, herhangi bir görüşmeye ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.

Touma, "Sorunuzun ateşkes kısmıyla ilgili olarak ise bu sabah Gazze'deki meslektaşlarımla yaptığım görüşmeye dayanarak hava saldırılarının devam ettiğini söyleyebilirim." dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı