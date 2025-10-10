Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2025 15:14

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 211'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 17 artarak 67 bin 211'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 211'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 17 ölü ve 71 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda, 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan sonra öldürülenlerin sayısının 2 bin 615'e, yaralananların sayısının da 19 bin 182'ye çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 211'e, yaralıların sayısının 169 bin 961'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Mısır'da sağlanan anlaşmaya göre, taraflar ateşkesi kabul eder etmez yürürlüğe gireceği kayda alınmıştı ancak İsrail hükümeti ise ateşkesi 01.30 sularında onaylamıştı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
UNICEF: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı
16:00
UNRWA: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor
16:11
Numan Kurtulmuş: Gazze'deki barış umudunda Türkiye'nin önemli rolü oldu
15:58
ABD basını: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyeceğini taahhüt etti
15:52
DMM, restoranlarda oturma süresi ücretlendirilecek iddiasını yalanladı
15:41
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ