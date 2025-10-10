Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2025 12:42

İsrail basını: Gazze'de ateşkes kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak devreye girecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının ardından ateşkesin resmi olarak devreye gireceği bildirildi.

İsrail basını: Gazze'de ateşkes kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak devreye girecek

İsrail ordusu, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe gireceği aktarılan haberde, İsrailli esirlerin de 13 Ekim Pazartesi günü serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında, kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başlamıştı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, Kudüs'te de bir evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı gözaltına alındı
13:05
Anadolu Otoyolu Gerede-Karabük bağlantı yolunda bakım çalışması başlatıldı
13:19
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
12:55
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor
12:34
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, Kudüs'te de bir evi yıktı
12:36
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı eylülde arttı
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ