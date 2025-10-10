Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.10.2025 12:06

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

María Corina Machado, Venezuela’nın önde gelen muhalefet liderlerinden ve tanınmış bir siyasetçidir. Aslen bir endüstri mühendisidir ve yıllardır ülkesindeki otoriter yönetime karşı demokrasi, özgürlük ve insan hakları için mücadele etmektedir.

Kariyerine sivil toplum alanında başlayan Machado, Súmate adlı bir sivil girişimin kurucusudur. Bu kuruluş, seçimlerin şeffaf ve adil yapılması için çalışan bağımsız bir sivil izleme grubudur. Daha sonra Vente Venezuela adlı liberal-muhafazakâr çizgide bir siyasi hareketin lideri olmuştur.

2011–2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreçte Hugo Chávez ve ardından Nicolás Maduro yönetimlerinin politikalarına karşı sert muhalefetiyle tanındı. Ancak eleştirileri ve protesto çağrıları nedeniyle defalarca yargı baskısına, seyahat yasağına ve siyasi yasaklara maruz kaldı. 2023’te yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koymak istemesine rağmen hükümet tarafından yarıştan men edildi.

Tüm baskılara rağmen ülkesinde demokratik dönüşüm mücadelesini sürdürmeye devam ediyor ve zaman zaman gizlenmek zorunda kalsa da muhalefet içinde güçlü bir sembol haline geldi.

Uluslararası arenada da büyük takdir gören Machado, BBC’nin 100 Kadın (2018) listesine, TIME100 (2025) en etkili kişiler listesine seçildi, ayrıca Václav Havel ve Sakharov insan hakları ödüllerine layık görüldü.

Kısacası María Corina Machado, otoriterliğe karşı direnişin, kadın liderliğinin ve demokratik değerlerin simgesi haline gelmiş bir Venezuelalı siyasetçidir.

Ayrıntılar geliyor...

