Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2025 09:46

İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesinin başladığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Toplam ciro endeksi ağustosta arttı
10:37
Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttı
10:33
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
10:32
Türkiye-Malezya ticaretinde menşe kontrolleri yeni düzenlemeyle güçlendiriliyor
10:18
İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı
10:11
KPSS sonuçları açıklandı
Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ