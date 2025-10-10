SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
11.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
10.10.2025 09:46
, 10.10.2025 10:22
SON GÜNCELLEME
10.10.2025 10:22
İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı
İsrail basını, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesinin başladığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Gazze
İsrail
Son Dakika
Sıradaki Haber
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Toplam ciro endeksi ağustosta arttı
10:37
Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttı
10:33
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
10:32
Türkiye-Malezya ticaretinde menşe kontrolleri yeni düzenlemeyle güçlendiriliyor
10:18
İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı
10:11
KPSS sonuçları açıklandı
Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem
Hamas: İsrail sivilleri hedef alan saldırılarıyla ateşkesi engellemeye çalışıyor
ABD Başkanı Trump, Gazze'den kimsenin zorla çıkarılmayacağını söyledi