Dünya
AA 10.10.2025 10:04

Soykırımcı İsrail Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bu gece ateşkes anlaşması onayladıktan sonra sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusuna ait tanklardan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açıldığını söyledi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde konuşlanan İsrail askeri araçlarından yerinden edilen sivillerin kaldığı ev ve çadırlara ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları attı, kent merkezine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son saldırılardaki ölü veya yaralı bilgisine dair henüz açıklama yayımlamadı.

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 aşırı sağcı bakan "hayır" oyu kullanmıştı.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
