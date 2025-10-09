Hamas: İsrail sivilleri hedef alan saldırılarıyla ateşkesi engellemeye çalışıyor

Hamas'tan, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde hedef alarak yıktığı ve en az 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde Gabbun ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda ölenler ve yaralananların toplam sayısının, çoğu enkaz altında kalanlar olmak üzere, 70'ten fazla olduğu belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve sivillerin hedef alındığı belirtilen saldırıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin arabulucuların çabalarını aksatmayı ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in sivillere, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı gerçekleştirdiği katliamlar ve sistematik suçlar, bu nefret dolu, kana susamış yapının gerçek yüzünü ortaya koymakta ve bu faşist hükümetin soykırımı son ana kadar sürdürmekteki ısrarını gözler önüne sermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Arabulucu ülkeler ve ABD yönetimine seslenilen açıklamada, İsrail'in vahşi suçlarına karşı sorumluluklarını üstlenme, İsrail'in işlediği suçları kınama ve İsrail'in masum çocukları ve sivilleri hedef almasını durdurmak için derhal müdahale etme çağrısı yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de enkaz altında kaybolduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.