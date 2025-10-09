Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
Dünya
AA 09.10.2025 22:32

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesi duyuldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesinin duyulduğu, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve şu ana kadar herhangi bir hasarın tespit edilmediği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesi duyuldu
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil şehrinde patlama sesi duyuldu ancak kimsenin endişelenmesine gerek yok, her şey yolunda." ifadesini kullandı.
 
Mücahid, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtti.
 
Tolo News’in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kabil’de şiddetli patlama ve insansız hava aracı (İHA) seslerinin duyulmasının ardından, kentin doğu kesimindeki Abdul Haq Kavşağı'nın trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
 
Ayrıca Dawn gazetesinin ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberinde de Abdul Haq Meydanı bölgesinde bir Land Cruiser marka aracın vurulduğu bilgisine yer verildi.
Afganistan
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 4 kişi öldü, 40 kişi kayboldu
