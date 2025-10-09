Çok Bulutlu 11ºC Ankara
TRT Haber 09.10.2025 21:15

Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Hamas yetkilisi, kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu.

Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Hamas, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı.

Hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldık, hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı, açıklamasında bulundu.

El-Hayye, anlaşmanın insani yardımların girişini, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını ve mahkum takasını kapsadığını belirtti. Buna göre, 250 müebbet mahkum ile 7 Ekim sonrası tutuklanan 1700 Gazzeli serbest bırakılacak; tüm kadın ve çocuk mahkumlar da tahliye edilecek.

Hamas lideri, “Gazze halkı evlerini, yakınlarını kaybetmesine rağmen dağlar gibi dimdik durdu” ifadelerini kullandı.

El-Hayye, "Türkiye, Mısır ve Katar'daki ara bulucu kardeşlerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

