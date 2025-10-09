Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
AA 09.10.2025 22:14

BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'ye götürülmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer acil malzemelerin uzman ekiplerle hazır beklediğini belirtti.

BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Fletcher, New York BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına çevrim içi katılarak bilgi verdi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Fletcher, "Yaklaşık 799 gün beklemek zorunda kaldık ve bunu şimdi iyi değerlendirelim. Başkan (Donald) Trump'ın barış planı bölge genelinde hayat kurtarıcı çalışmaların ve on binlerce hayatın kurtarılmasının temeli olmalı." diye konuştu.

Fletcher, BM olarak insani yardımlar konusunda "detaylı ve test edilmiş planları" olduğunu belirterek, Gazze'ye götürülmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemelerden oluşan tedarikin uzman ve kararlı ekiple hazır beklediğini söyledi.

Ateşkesin ilk 60 gününde her gün yüzlerce kamyon ile Gazze’deki 2,1 milyon kişiye insani yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Fletcher, "Kıtlığın, yaygınlaştığı bölgelerde geri döndürülmesi ve diğerlerinde de önlenmesi gerekiyor." dedi.

Fletcher, Gazze'de harap olmuş sağlık sistemi ile su ve sanitasyon konusunda altyapıyı yeniden canlandıracaklarını, barınma alanında ailelere binlerce çadır dağıtılacaklarını, eğitim üzerine de okul çağındaki 700 bin çocuk için geçici eğitim alanları açacaklarını kaydetti.

Söz konusu insani yardım operasyonları için yeterli finansman ihtiyacına da dikkati çeken Fletcher, şu anda 2025 acil yardım kampanyası için gereken 4 milyar doların yalnızca yüzde 28'ine sahip olduklarına işaret ederek, uluslararası bağışçılara Gazze'de hayat kurtarmak için destek olmaları çağrısında bulundu.

