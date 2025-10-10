İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, Kudüs'te de bir evi yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, El Halil kent merkezine baskın düzenleyerek gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı; olayda iki Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre İsrail güçleri, Sincil beldesinde bazı evlere baskın düzenleyerek 3 genci gözaltına aldı.

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde de bir genç, ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Kudüs’te de İsrail ordusu geçen ay düzenlenen bir silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla Filistinli Muhammed Bessam Taha’nın ailesine ait Katanna beldesindeki daireyi patlayıcıyla yıktı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Zeytin hasadı yapan çiftçiler darbedilirken basın mensupları da yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus’un güneyindeki Beyta beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Bölgeye baskın yapan İsrail ordusu, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak birçok Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı.

Olayda ikisi gazeteci olmak üzere 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bazı Filistinlileri darbederken, gazeteci Vehhac Beni Muflih bacağına isabet eden gaz bombasıyla yaralandı, gazeteci Seca el-Alimi ise boğulma tehlikesi atlattı.

Yaralılar tedavi için beldedeki sağlık merkezine nakledildi.