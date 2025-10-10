Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2025 15:15

DSÖ: Gazze'de ateşkesin kabul edilmesi milyonlarca Filistinliye umut oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin, milyonlarca Filistinli için umut olduğunu bildirdi.

DSÖ: Gazze'de ateşkesin kabul edilmesi milyonlarca Filistinliye umut oldu

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesinin milyonlarca Filistinlinin yanı sıra İsrail'de sevdiklerinin serbest bırakılmasını bekleyen aileler için de yeni bir umut olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Gazze'de sağlık hizmetlerini sürdürmeye odaklanmaya devam ederken, sağlık çalışanlarını desteklemek, sağlık sistemini erken iyileşme ve uzun vadeli dayanıklılık için yeniden inşa etmek için çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'ye tıbbi malzeme teslimatının artırılması ve acil sağlık ekiplerinin bakım noktalarına ulaşabilmesi için engelsiz insani yardım erişimi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan kritik hastalar için tıbbi tahliye koridorları oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, "Gazze genelinde ruh sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için engelsiz erişim de talep ediyoruz. Şimdi sözlerimizi yerine getirelim ve kalıcı barış için birlikte çalışalım. En iyi ilaç barıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 211'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
UNICEF: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı
16:00
UNRWA: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor
16:11
Numan Kurtulmuş: Gazze'deki barış umudunda Türkiye'nin önemli rolü oldu
15:58
ABD basını: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyeceğini taahhüt etti
15:52
DMM, restoranlarda oturma süresi ücretlendirilecek iddiasını yalanladı
15:41
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ