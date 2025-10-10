Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2025 15:55

ABD basını: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyeceğini taahhüt etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin İsrail yönetimince bozulmasına izin vermeyeceği taahhüdünde bulunduğu ileri sürüldü.

ABD basını: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyeceğini taahhüt etti

"Axios" haber sitesinde, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes öncesi diplomatik gelişmelere dair bilgilere yer verildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in mart ayında varılan ateşkes anlaşmasını bozduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle Hamas'ın müzakerelerde benzer sonucun ortaya çıkabileceği endişesini taşıdığı ifade edildi.

Ancak müzakerelere katılan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililer vasıtasıyla Hamas'a, ABD Başkanı'nın 20 maddelik planının "her maddesinin arkasında durduğunu ve tamamen uygulanmasını sağlayacağı" mesajını ilettiği kaydedildi.

Trump'ın, İsrail'in ateşkesi bozmasına izin vermeyeceği taahhüdünün Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesinde etkili olduğuna işaret edildi.

ABD'nin Gazze'de varılan ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek olmasının Trump'ın verdiği garantinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, ABD askerlerinin Gazze topraklarına gitmeyeceği, ateşkesi İsrail'de kurulacak merkez üzerinden gözlemleyecekleri belirtildi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'de ateşkesin kabul edilmesi milyonlarca Filistinliye umut oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
UNICEF: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı
16:00
UNRWA: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor
16:11
Numan Kurtulmuş: Gazze'deki barış umudunda Türkiye'nin önemli rolü oldu
15:52
DMM, restoranlarda oturma süresi ücretlendirilecek iddiasını yalanladı
15:41
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ