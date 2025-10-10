Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
Dünya
AA 10.10.2025 16:10

UNICEF: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de 64 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, bugün başlayan ateşkesin bunların sonlanabileceği umudunu beraberinde getirdiğini söyledi.

UNICEF: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına işaret eden Pires, iki yıldan uzun süredir bu günü bekleyen 1 milyondan fazla çocuğun bulunduğunu ve inanılmaz acılar çektiklerini belirtti.

Pires, ateşkes haberinin Gazze'deki çocuklar ve aileleri için umut ışığı olduğunun altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu umut, acil ve hızlı bir eylemle karşılanmalı. Çatışmanın tüm taraflarının anlaşmayı garanti altına almak için ellerinden gelen her şeyi yapması kritik önem taşıyor. Ateşkes, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasının nihayet sona erebileceği umudunu getirecek. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk hayatını kaybetti veya yaralandı. Bunların yaklaşık yüzde 25'inin hayatlarını değiştirebilecek yaralanmaları var."

UNICEF'in yardım ulaştırmak için hazır olduğunu belirten Pires, durumun kritik olduğunu ve İsrail'in mümkün olduğunca çok sayıda giriş noktası açması gerektiğini söyledi.

"Çocuk ölümlerinde büyük bir artış riskiyle karşı karşıyayız"

Pires, "Çocuk ölümlerinde büyük bir artış riskiyle karşı karşıyayız çünkü bağışıklık sistemleri her zamankinden daha fazla zayıflamış durumda ve yeterli gıdaya erişimleri yok." uyarısında bulundu.

UNICEF'in ateşkesle birlikte sahadaki bu yeni müdahaleye nasıl dahil olacağına dair henüz yeterli ayrıntıya sahip olmadığına işaret eden Pires, bu yılın başlarındaki birkaç aylık ateşkes sırasında UNICEF'in neler yapabileceğinin görüldüğünü anlattı.

Pires, "Risk altında olan 50 bin çocukta akut yetersiz beslenme sorunu var. Bu yüzden hemen tedavi edilmeleri gerekiyor. Gazzeli çocukların, ateşkesle birlikte çok ihtiyaç duydukları iyileştirici tedaviyi mümkün olan en kısa sürede alabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı.

UNICEF Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
