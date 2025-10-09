Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2025 17:50

İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği El Halil'de 3 Filistinli çocuğu yaraladı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli çocuğu yaraladı.

İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği El Halil'de 3 Filistinli çocuğu yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarihi bir alana zorla girişini güvence altına almak için El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak bölge sakini Filistinlileri zorla dağıttı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2'si 16 yaşında, biri 14 yaşında 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Yaralılar El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba caddesini kapatmış, yaya ve araçların kent merkezine doğru hareketini engellemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini bayram ve özel günlerde El Halil'deki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştiriyor.

İsrail, El Halil'deki ihlallerini artırıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne girişleri Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek dün 2 gün süreyle kapatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 6 Ekim'de El Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil’in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi." demişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezine erişimi engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Tuzla'da gemi yan yattı: 1 işçi öldü
18:23
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi
18:16
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi
17:38
Gümüşün onsu 51 doları aşarak rekor kırdı
17:47
Bakan Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan iş birliği Kafkasya'nın barış ve istikrarına da katkı sağlıyor
17:35
Bartın'da otomobille tır çarpıştı: Karı koca öldü, 1 kişi yaralandı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
FOTO FOKUS
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ