Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2025 17:30

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezine erişimi engelledi

İşgalci İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını güvence altına almak için Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezine erişimi engellediği belirtildi.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezine erişimi engelledi
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba caddesini kapattı, yaya ve araçların kent merkezine doğru hareketini engelledi.

İsrail askerlerinin, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin bölgedeki tarihi bir alana girmesini ve bazı dini ritüelleri gerçekleştirmesini güvence altına almak için ulaşımı engellediği bölgede dükkanları da kapattırdı.

Görgü tanıkları, toprakları gasbeden İsraillilerin, dini bayram ve özel günlerde bu bölgedeki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştirdiği bilgisini aktardı.

Toprakları gasbeden İsrailliler, tarihi bölgenin yüzlerce yıllık olduğunu ve orada Yahudi din adamının türbesinin bulunduğunu iddia ediyor. Filistinliler ise bu iddianın doğru olmadığını, toprakları gasbeden İsrailli grupların, Batı Şeria'daki tarihi alanları ele geçirip buraları yasa dışı yerleşim alanlarına dönüştürmeye çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne girişleri Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek dün 2 gün süreyle kapatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 6 Ekim'de El Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil’in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi." demişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye sarf ettiği çabalardan dolayı teşekkür etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Tuzla'da gemi yan yattı: 1 işçi öldü
18:23
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi
18:16
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi
17:52
İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği El Halil'de 3 Filistinli çocuğu yaraladı
17:38
Gümüşün onsu 51 doları aşarak rekor kırdı
17:47
Bakan Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan iş birliği Kafkasya'nın barış ve istikrarına da katkı sağlıyor
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
FOTO FOKUS
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ