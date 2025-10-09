İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinin merkezine erişimi engelledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba caddesini kapattı, yaya ve araçların kent merkezine doğru hareketini engelledi.

İsrail askerlerinin, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin bölgedeki tarihi bir alana girmesini ve bazı dini ritüelleri gerçekleştirmesini güvence altına almak için ulaşımı engellediği bölgede dükkanları da kapattırdı.

Görgü tanıkları, toprakları gasbeden İsraillilerin, dini bayram ve özel günlerde bu bölgedeki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştirdiği bilgisini aktardı.

Toprakları gasbeden İsrailliler, tarihi bölgenin yüzlerce yıllık olduğunu ve orada Yahudi din adamının türbesinin bulunduğunu iddia ediyor. Filistinliler ise bu iddianın doğru olmadığını, toprakları gasbeden İsrailli grupların, Batı Şeria'daki tarihi alanları ele geçirip buraları yasa dışı yerleşim alanlarına dönüştürmeye çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne girişleri Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek dün 2 gün süreyle kapatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 6 Ekim'de El Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil’in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi." demişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiği aktarılmıştı.