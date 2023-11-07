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Ekonomi
AA 07.11.2023 09:31

VİOP güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 8.634,75 puandan başladı.

VİOP güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.634,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 8.632,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 8.634,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

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