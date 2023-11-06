Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.11.2023 17:03

Güneydoğu'dan 1,15 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ekim ayında yapılan ihracatın 1 milyar 149 milyon 575 bin dolar olduğu bildirildi.

Güneydoğu'dan 1,15 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İhracatın olumlu ilerlediğini belirten Kileci, şöyle devam etti:

"Depremin ardından ihracatımız sarsılarak aylık düzeyde 600 milyon dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle son zamanlarda hızlı bir toparlanma sürecine girerek tekrar aylık bazda 1 milyar dolar seviyesini aştık. Son 3 ayda gösterdiğimiz bu performansı Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladığımız ekim ayında da sürdürdük. Ekim ayında 1 milyar 149 bin dolarlık, 10 aylık periyotta ise 9,6 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Yeni ekonomi yönetimimizin ihracatçıların lehine açıkladığı kararları memnuniyetle takip ediyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında yeni başarılara imza atmak istiyoruz."

Kileci, bölgenin ihracat potansiyelini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ve üretimi sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

ETİKETLER
İhracat
Sıradaki Haber
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
İzmir'de 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
18:10
AFP: Erdoğan, Blinken'ı küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna gitti
17:53
Polonya jandarması, sınırı geçmeye çalışan mültecinin "kazayla" vurulduğunu öne sürdü
17:49
Sudan'da pazar yerine top mermisi düşmesi sonucu 34 kişi öldü
17:44
Antalya'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi
17:42
İsrail, Gazze'de birden çok hastaneyi hedef aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ