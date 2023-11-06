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Dünya
AA 06.11.2023 14:59

Alman ekonomisi resesyonda: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor

Alman ekonomisi 2019 yılındaki pandemi döneminden beri bir türlü belini doğrultamıyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde daralan Alman ekonomisinin ihracat rakamları da düşüşte. Uzmanlar, yıl sonuna kadar toparlanma beklenmediğini belirtiyor.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Alman ekonomisi resesyonda: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor

Alman ekonomisi yaz aylarında düşüşe geçti.

Ülkenin GSYH'si 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 geriledi.

Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun ve faiz oranlarının özel tüketimi yavaşlatması oldu.

Almanya'nın ihracatı Eylül ayında da keskin bir düşüş sergiledi. Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasına göre ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,4 düşüşle 126,5 milyar avroya geriledi.

Uzmanlar, Dış Ticaret yakın zamanda Alman ekonomisi için gerekli ekonomik itici güç haline gelecek gibi görünmediğini söylüyor.

Birçok sanayileşmiş ülkede enflasyona karşı faiz oranlarındaki keskin artış, "Alman malı" ürünlerin satın alınması için finansmanı önemli ölçüde daha pahalı hale getirdi.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomide durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.
 

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