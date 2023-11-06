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Dünya
AA 06.11.2023 14:22

Hollanda'da Türk camisine saldırı

Hollanda'nın Culemborg kentinde Diyanet Vakfına bağlı İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı düzenlendi. Camları kıran saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Hollanda'da Türk camisine saldırı
[Fotograf: AA]

İmam-ı Azam Cami Vakfı Yönetim Kurulu Sekreteri Selçuk Demirci, Culemborg'da bir kişi tarafından İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayın ardından caminin güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerini belirten Demirci, "Saldırgan cumartesi gece 02.00’de çitleri aşarak bahçeye girmiş. Saldırganın elinde belli olmayan bir cisimle caminin 10 pencere camını kırdığını gördük." dedi.

Hollanda'da Türk camisine saldırı

Demirci, saldırının nedeninin belli olmadığını kaydederek, "Orta Doğu'da yaşanan olaylarla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. HDV, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artırmamız ve dikkatli olmamız için bizi uyarmıştı. Kutlu Doğum Haftası'nda camimize hakaret mektupları gelmişti ama böyle bir saldırıyı ilk defa yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Olayı kınadıklarını ve güvenlik önlemlerini artırmak için yetkililerle irtibat halinde olduklarını dile getiren Demirci, "Biz bulunduğumuz kentte huzur içinde yaşamak ve ibadetlerimizi rahatlıkla yapmak istiyoruz. Hiç kimseyle ve hiçbir dini cemaatle sıkıntımız yok. Biz kimseye ayrımcılık yapmıyoruz." diye konuştu.

Hollanda'da Türk camisine saldırı

Demirci, olayı polise ihbar edip kamera görüntülerini polisle paylaştıktan sonra kimliği tespit edilen saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

HDV'den yapılan yazılı açıklamada ise Hollanda'da cami saldırılarının artmaya başladığına dikkat çekilerek, "Hakaret içerikli mektuplarla başlayan tacizler artık fiziki saldırıya dönüşmüştür. Yetkililerden faillerin bulunarak mahkeme önüne çıkarılmalarını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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