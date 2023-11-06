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Dünya
AA 06.11.2023 14:57

Ukrayna: Rusya'nın 128. Dağ Saldırı Tugayı'na düzenlediği füze saldırısında 19 askerimiz öldü

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 3 Kasım'da Zaporijya bölgesinde 128. Dağ Saldırı Tugayı'na düzenlediği füze saldırısında 19 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna: Rusya'nın 128. Dağ Saldırı Tugayı'na düzenlediği füze saldırısında 19 askerimiz öldü

Tugayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 3 Kasım'da Zaporijya'daki füze saldırısında ölen askerlerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sinsi düşmanın füze saldırısında 128. Dağ Saldırı Tugayı'nın 19 askeri öldü. Şu anda trajedinin tüm koşulları kapsamlı şekilde soruşturuluyor. Tugayın en iyi askerleri hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Rusya, 128. Dağ Saldırı Tugayını "İskender-M" füzesiyle vurmuştu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezinden (StratCom) dün yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Rusya'nın Zaporijya yönünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 128. Dağ Saldırı Tugayını "İskender-M" füzesiyle vurduğu belirtilmiş, saldırı sonucunda askerlerin öldüğü, sivillerin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov da 4 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Savunma Bakanlığı başmüfettişliğine saldırıya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu trajedi önlenebilirdi. Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yaşananların tüm koşullarını, emirleri kimlerin verdiğini ortaya çıkarmak üzere alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Bu trajediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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